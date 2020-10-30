2020台北國際旅展（ITF）今（30）日於南港展覽館正式登場，出席開幕典禮的總統蔡英文表示，危機就是轉機，必須超前部署做好旅遊友善環境整備、旅遊及服務內容品質提升，展現更具台灣特色的旅遊魅力，使疫情後能吸引國際旅客優先選擇來台旅遊。

蔡英文致詞時表示，今年因為疫情，國際旅客的移動幾乎停擺，大部分國家的旅展都停辦，今天能聚在這裡、參與台北國際旅展這個旅遊盛事，真的是件很珍貴的事。她今天前來的最大目的，就是為各位觀光人打氣，「這段時間大家都辛苦了」

蔡英文指出，近年來台北國際旅展規模越來越盛大，尤其是今年疫情影響下，主辦單位台灣觀光協會仍用心籌辦、逆風前行，成為全球獨一無二的實體旅遊大展、同時落實防疫工作。而數百個業者的參展，也讓我們看到逆境中的活力及不屈服的韌性。

蔡英文表示，政府在此逆境中一定會協助大家度過難關。這段期間在全民共同防疫下，不只是生活如常，也維持住國旅觀光。政府在防疫前提下，宣布5月進入防疫新生活階段，陸續推出振興三倍券、安心旅遊補助等方案，就是要刺激消費、助攻國旅觀光。

蔡英文指出，在無法出國的情況下，鼓勵大家多到台灣各地去走走，會發現台灣「真的很美、很精采、也很豐富」。而國旅補助帶動旅宿業正向循環，總計將有1725萬人次出遊、預計創造635億元的觀光效益。而振興力道也使餐飲業8月業績創下同期新高紀錄。

蔡英文表示，振興帶動的數字當然不是絕對，更重要的是國人四處旅遊，對台灣這片土地的美麗、多元能有更深刻的認識。這段期間她帶頭振興觀光，深刻感受到台灣到處都是世界級的景觀和美食，加上專屬於台灣民眾的熱情，都是台灣要以觀光立國最珍貴的資產。

蔡英文認為危機就是轉機，現在正是台灣觀光旅遊產業提升的契機，邀請業界所有夥伴和政府一起動腦筋，讓台灣觀光能夠好上加好、變得更有深度、也更具吸引力，必須超前部署，做好旅遊友善環境的整備、旅遊及服務內容品質的提升。

蔡英文表示，交通部觀光局今年的脊梁山脈旅遊年、明年的自行車旅遊年，都是台灣非常適合發展的旅遊型態，相信透過展現更具台灣特色的旅遊魅力，在疫情後一定能吸引國際旅客優先選擇來到台灣，希望大家共同努力，繼續打開台灣觀光旅遊的可能性及想像力。

(時報資訊)