埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）周四宣布，因新冠肺炎疫情重創能源需求與價格，公司可能在全球裁員14,000人，約相當於總人力的15%，其中包括將大舉裁撤美國的白領職員。

埃克森美孚周四股價上漲4.43%，收在32.85美元。

受原油需求崩跌與時機不對的新投資影響，埃克森美孚與其他石油生產商被迫持續削減成本。這家美國最大的石油公司此前宣布今年預算將大砍逾100億美元。

埃克森美孚表示，新冠肺炎對自家產品需求造成的衝擊，已經使正在進行中的提高效率計畫變得更為急迫。

埃克森美孚發言人Casey Norton表示，該公司預計將在全球裁減的14,000名員工，包括約聘人員。截至去年底，埃克森美孚在全球擁有88,300名員工，其中13,300名為約聘人員。

本月稍早，該公司宣布將在歐洲裁員1,600人，在此之前也宣布將在澳洲裁員。

除了埃克森美孚之外，其同業荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell Plc）與英國BP也宣布將裁減多達15%人力。雪佛龍（Chevron Corp）計畫裁員10%～15%，相當於將裁撤4,500～6,750個工作，在收購Noble Energy後，還將再砍大約570個職位。

(時報資訊)