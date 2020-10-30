PlayStationR 5即將於11月12日首發後、於19日在全球正式同步發售，宏碁（2353）旗下子公司宏碁遊戲，宣布取得PlayStationR 5台灣銷售代理權。這也是宏碁旗下繼展碁國際（6776）取得任天堂遊戲主機Switch系列在台獨家代理權後，集團於遊戲主機市場布局再下一城。宏碁遊戲並將積極布局銷售通路、搶攻遊戲主機市場，擴展從硬體到軟體的多元化電競生態圈。

宏碁共同營運長暨宏碁遊戲董事長高樹國於30日宣布，宏碁遊戲自今年11月起將與台灣索尼互動娛樂攜手合作，以台灣代理商角色銷售PlayStationR產品，並將代理Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（台灣索尼互動娛樂股份有限公司）在台發行及代理發行的產品。這也是宏碁繼推出旗下電競品牌Predator後，並從電競產品、國際賽事到服務平台PLANET9後，進一步朝完整電競生態圈邁進。

甫於今年7月底立的宏碁遊戲，將透過軟硬體與服務整合、拓展遊戲及電競的品牌延伸，布局遊戲娛樂通路代理銷售等服務，以提供遊戲玩家全方位的生活體驗。此回拿下PlayStationR在台銷售代理，包含次世代主機PlayStationR5等遊戲硬體、軟體及版權授權產品與周邊設備等之銷售業務，宏碁遊戲也將匯集宏碁集團資源整合運用以發揮最大綜效，聯手PlayStationR為遊戲產業再掀一波成長高峰。

看好電競生態圈商機，宏碁遊戲除了協助PlayStationR在台灣的銷售布局外，未來更將著重於玩家對硬體、軟體、遊戲、賽事及服務等多元的遊戲渴望，為玩家、經銷與台灣市場打造更完整的電競生態圈，全方位的軟硬體整合實力，成為專業與休閒玩家首選的遊戲品牌。

(工商 )