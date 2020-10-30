大陸A股30日早盤重回弱勢，指數開高走低，盤初全線下挫。滬指早盤收報3,269.45點，跌0.10％。深成指早盤收報13,463.32點，跌0.42％。創業板指早盤收報2,697.91點，跌0.07％。滬深兩市成交額超過人民幣（下同）4,800億元，北向資金半日淨賣出30.9億元。

新浪財經報導，類股方面，近期熱門股持續走強。汽車、汽車零組件、太陽能、半導體、餐飲旅遊、煤炭等漲幅居前，但幅度有限。汽車領漲兩市，當前類股漲幅超過3.3％，江鈴汽車漲停，比亞迪漲超2％，續創新高。福耀玻璃A股封住漲停。

太陽能族群維持強勢，陽光電源漲20％觸及漲停板。錦浪科技等緊隨其後，但漲幅不超過5％。

半導體類股多檔個股上漲，兆易創新漲近9％，派瑞股份、愛旭股份漲超6％。晶片股早盤表現活躍，中芯國際-U、韋爾股份、兆易創新、滬矽產業-U、北方華創、深康佳A領漲。

蘋果概念股走軟，立訊精密、歌爾股份跌3％，藍思科技跌近5％，安潔科技跌近9％。

港股方面則延續上日跌勢，恒指開低50點報24,535點，內需和手機設備股是表現較弱的族群，早盤震盪收跌6點報24,580點。國企指數報9,939點，跌0.16％。

(工商 )