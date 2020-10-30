雙11光棍節即將到來，王座國際餐飲旗下日式餐飲品牌「京都勝牛」、「大阪王將」推出一人也能獨享的超級優惠活動，11月2日至11月16日只要至門市消費任一主餐，加價11元即可享全餐升級，每日限量20份，讓民眾享受單身用餐優惠！

因為疫情關係不能出國，也能來場舌尖美食遊。「京都勝牛」與「大阪王將」雙十一打出主餐加價11元升級全餐優惠，加價11元可升級小菜或甜點套餐(價值78元)，秋冬菜色以舌尖美食遊做發想，讓民眾在台灣也能吃到日式、韓式美食料理。

韓風炸牛排，用生菜包覆炸牛排，加上泡菜、蒜片，展現韓式炸牛排多元吃法。（圖／品牌提供）

「京都勝牛」以來自日本現炸的60秒美味牛排富有盛名，民眾還能以特製的陶製烤盤進行DIY熟度調整，有著邊吃邊玩的樂趣，再搭配開胃、清爽、濃郁的9種醬料，體驗不同炸牛排風味。秋冬推出暖胃菜色，「韓風炸牛排」可先品嚐炸牛排的原味，再以生菜搭配韓式泡菜、辣椒醬，並包覆炸至黃金色牛排，可吃出微酸、微辣多層次口感；「韓式泡菜牛肉鍋膳」以泡菜湯頭搭配香嫩牛肉，不僅暖心也暖胃，讓人一口接一口停不下來。

日式石狩鍋來自於日本北海道石狩地區漁夫們的伙食餐，由鮭魚、蟹及蔬菜加入味噌調味鮞成。（圖／品牌提供）

「大阪王將」是日本人最熟悉的日式中華食堂，11月18日也將推出新菜色「日式石狩鍋」，是一道有新鮮鮭魚、梭子蟹及新鮮蔬菜製成的日式火鍋料理；「野菜雞湯拉麵」則是使用雞骨熬煮加入叉燒、野菜，口感清甜味美。

野菜雞湯拉麵，雞骨熬煮的湯底，再加上野菜調味，口感清甜味美。。（圖／品牌提供）

此次雙11優惠，只要於11月2日至11月16日至門市消費任一主餐，加價11元即可享全餐升級優惠。京都勝牛提供甜品與飲料；大阪王將則可選擇甜品、飲料，或特色小菜、白飯與味噌湯，每日數量有限，售完為止。

(中時新聞網)