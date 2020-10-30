台積電(2330)以自助化取代人工窗口，且自助式晶圓指令系統持續升級，客戶可零時差掌握訂單動態，成功使客戶晶圓指令處理時效性再提升20%，且客戶的系統使用率增加60%。

為提供完整且即時的產品製造訊息，民國109年，台積公司持續優化「TSMC-Online」客戶自助式晶圓指令系統，擴大指令功能範疇，使客戶能一日24小時、一週7日隨時掌握訂單狀態。截至民國109年9月，TSMC-Online使用率持續上升60%。

台積公司表示，透過TSMC-Online，客戶可依各自的業務需求，即時線上預約晶圓生產批號、下達生產指令，經確認即下達指令完成、開始製造。民國109年，台積公司將指令功能涵蓋度擴大，客戶可針對尚未開始製造的產品隨時下達與修改生產指令，減少因時區差異衍生的客戶等待或溝通時間，增進客戶對晶圓處理需求的時效性及便利性。

此外，台積公司客戶服務組織進一步強化系統操作介面，針對客戶指令與生產現狀提供一目瞭然的對照功能，協助客戶檢查、確認指令下達的正確性，提高系統操作效率，一舉翻轉原由企業客服、業務人員協助客戶下達生產指令的傳統流程。

台積電表示，優化後的客戶生產指令平台，客戶能快速歸納最適合自己產品的晶圓製造需求，系統亦完整記錄指令過程以便日後檢索，增進客戶與台積公司雙向溝通效率，成功使客戶晶圓指令處理時效性再提升20%。截至民國109年9月，客戶的系統使用率亦成長60%。

(時報資訊)