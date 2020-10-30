自動駕駛、車聯網、電動車商機大好，工研院預估，2030年全球汽車電子與車聯網市場規模將達到8000億美元，台系ICT業者也競相搶進，包括台積電、聯發科、台達電以及鴻海等一線大廠也均名列其中，也顯示出相關商機的誘人程度。

工研院分析指出，在5G的大頻寬、低延遲也助長車載多媒體發展，工研院預估2023年全球汽車電子與車聯網預估達4511億美元，預估2030年全球汽車電子與車聯網市場規模將達到8000億美元，2050年將出現7兆美元的搭乘者經濟。

台灣今年首度進入全球自動駕駛國際準備度排名第13名，在法規與政策支持下，2018年通過無人載具科技創新實驗條例，2019年經濟部成立無人載具科技創新實驗辦公室，2020年提供實證上路研發補助計畫，不囿於現有法規的框架，進行新創或自駕車在level 3以上的測試驗證與營運者服務驗證，開發下世代智慧交通運輸自駕車的發展應用，在2020年台灣通過7案申請沙盒科技創新，例如在夜間自動接駁公車、觀光旅遊的區域共生、無人運輸物流小區域測試等。

工研院觀察指出，環顧台灣車電產品導航、多媒體與車用影像項目發展居多，隨著國際發展趨勢、政府政策支持下，聯網、自動與電動車輛將帶出汽車電子成長動能，預估2020年車電產值約為2590億元，2025年台灣汽車電子產值接近3100億元，帶動資通訊和車電零組件對車輛新興科技應用。

在大趨勢帶動下，台灣ICT業者競相搶進電動車領域，包括台積電(2330)、華邦(2344)、聯發科(2454)、凌陽(2401)、光寶(2301)、鴻海(2317)、為升(2231)、台達電(2308)、國際航電、勤崴(6516)、中華電(2412)等都已進入車電領域，相較於國際廠商利用新創或併購儘速取得市場位置，建議台灣發展車輛電子產品從點線面的合作模式，運用法人研究單位與國內外業者建構其平台，讓不同層次的業者發展車電產品以應用到自動、聯網、電動、與運輸服務來建立自身優勢，具備進入國際市場之發展潛力。

(時報資訊)