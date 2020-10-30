百萬油土伯團體《反骨男孩》，作品以生活時事、無厘頭搞笑為主，有趣內容在網路上擁有超高人氣。昨(29日)他們發布一則標題為《孫生DRG被撞爛，嫌疑人直接肇事逃逸？！》的影片，立刻引來近50萬的觀看次數，粉絲看完後直言，這劇情也太急轉直下了吧！

從先前孫生上過汽車相關節目就能知道，孫生相當愛車，沒想到他的愛車DRG竟然被撞倒，當他看到車身上的刮痕時相當不捨，邊打電話報警，邊對鏡頭說，為什麼要肇事逃逸？好歹也留張紙條跟我說一下吧！雖然我的車不是什麼百萬名車，同時，團員酷炫也忙著調監視器畫面，幫忙揪出肇逃者。

孫生看到愛車被撞 相當心疼 (圖/ 翻攝自YouTube WACKYBOYS反骨男孩)

只是後面劇情超展開，看完畫面後的酷炫竟然發現，肇事者竟然是他爸爸，當下讓他哭笑不得，立刻撥電話詢問父親為什麼撞到車沒有說；只聽莊爸在電話另一頭先是嘆一口氣，接著說趕著去幫忙驗車…，並說會負責到底。

酷炫爸爸解釋離開是有原因的 (圖/ 翻攝自YouTube WACKYBOYS反骨男孩)

最後酷炫把監視器畫面拿給孫生看，後知後覺的他才發現，原來肇逃者是酷炫的爸爸；酷炫更撥通電話讓爸爸和孫生說抱歉。電話撥通後，莊爸也除了強調會負擔修費之外，更說：「抱歉撞到你最心愛的女人」；影片最後孫生和酷炫也呼籲肇事人千萬不要逃逸，當下馬上處理才是最好的解決方法。

(中時新聞網)