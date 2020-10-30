前總統陳水扁女婿趙建銘涉內線交易案今（30）日高院更五審宣判，改判趙建銘3年8個月、趙建銘的父親趙玉柱4年，全案纏訟近15年，仍可上訴；台北市議員王鴻薇表示，更審更到天荒地老，痛批台灣是權貴犯罪的天堂，恐龍法官浪費納稅人的錢。

王鴻薇指出，陳水扁第一家庭貪腐案，陳水扁保外就醫，擔任業餘政治評論者。至於他的女婿和親家的內線交易案，長達15年，「審了又審，更了又更，到現在尚未定案」。她諷刺，除了社會記者仍很敬業地報導，社會幾乎遺忘了他們。

王鴻薇痛批，司法院還有臉大幅增加預算養這些怠惰的恐龍法官，一個內線交易竟因如何記算不法所得搞了10多年無法終判，養這種法官都是在浪費納稅人的錢。

王鴻薇說，日前韓國傳來韓國前總統李明博被判17年確定，按他的年齡恐怕要關到死。相較之下，台灣真是權貴以權謀錢，政商犯罪的天堂。

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(中時新聞網)