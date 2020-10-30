梁姓凶嫌。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

警方29日逮獲梁男後，在他運屍的車上搜出一大袋女用內衣褲。（警方提供／袁庭堯高雄傳真）

台南長榮大學馬籍鍾姓女大生28日遭梁姓男子隨機擄殺，29日警方於高雄尋獲遺體，梁男在落網後坦承犯行，而梁男犯案手段兇殘且事發地點在校園附近，引發社會譁然。對此，身為台南人的實踐大學老師蔡亦竹在臉書震怒，痛罵兇手「你的變態性癖就自己電腦前尻一尻解決，去危害異性的根本豬狗畜牲。」

實踐大學日文系老師蔡亦竹在臉書表示，他身為一個大學老師兼台南人，看到這案件時在是悲憤交加，寫道「平常男生怎麼噁怎麼宅怎麼渣都沒關係，對異性請絕對尊重人家的自主權。當人家表示不愉快時就請閉嘴住手，更別說危害強迫對方人身自由了X你娘你畜生嗎。」

蔡更表示，台灣網民常「台女就是人帥真好人醜性騷擾」；對此他則怒嗆，「阿你就多高尚都看內涵看善良的？講難聽點你就跟我一樣出生當男的你天生就力量比女生優勢，在那邊跟女生計較是要不要臉？巴結一點長得醜就多充實自己讓自己講話好笑點」最後更怒罵「你的變態性癖就自己電腦前尻一尻解決，去危害異性的根本豬狗畜牲。」

蔡亦竹的激動言論一出，不少網友出面表示支持引發熱烈討論，他也在內文中自白，雖常理來以他的立場並不該叫犯人去死，且罪定之前應該也要無罪推定。但他直言自己也是人有情緒，看到這件事實在憤恨不平。

回顧案情，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日前往現場後，確實於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方29日獲報後，立刻透過車辨系統，發現1部自小客車行跡可疑，並查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。

(中時新聞網)