美國總統大選結果難料，市場未來將出現更大幅震盪，專家建議，除了以共同基金分散持股集中風險，若再透過「日日扣」及「加減碼」功能，可更有效分散投資時間點及增加中長期投資效益。

元大投信表示，在定期定額的基礎上，近期進一步提供「日日扣」功能，投資人可以選擇每月任一日期(當月若無該日期將不扣款，遇非營業日則延至次一營業日扣款)，打破傳統每月扣款次數、日期、金額限制，可以視個人理財計畫需求，例如每隔1天、7天或10天等設定扣款日，將每月一次扣款，變化成日日扣、週週扣、十日扣等任君選擇。

元大投信進一步指出，投資人可以將原來的定期定額金額透過日日扣功能，分拆為多次較小額資金，例如把原先每月扣款一次1萬元，改為每月扣款三次，如3千元、3千元、4千元，在市場波動劇烈時，更細膩的定期定額操作，將能更進一步分散風險。另外在日日扣還加上「加減碼」功能，投資人可以選擇與前次扣款淨值相比或者依該計畫帳戶的報酬率表現來決定加減碼及調整扣款頻率，利用多種定期定額功能，增加分散風險及低檔加碼的機會，聰明調配資金。

投資人如果擔心市場行情波動劇烈，可以善用日日扣功能，自行靈活設定定期定額扣款計畫，元大投信說，從即日起至2021年3月15日，針對元大台灣高股息優質龍頭基金提供定期定額有手續費優惠。

(工商 )