全台規模最大的「2020 ITF台北國際旅展」今（30）日起一連三天，於台北南港展覽館登場。台北富邦銀行表示，只要用台北富邦銀行JPOINTS卡在指定期間於長汎旅行社、易遊網線上旅展消費，不限金額享最高6％回饋（含原卡片權益3％，需登錄限量）。

邁入後疫情時代，因受全球疫情影響，旅行業國外出團禁令無限期延長，國內旅遊成為民眾休閒首選，國旅人次從今年初至8月底已突破1.7億，交通部觀光局預估，今年年底有望達2.1億旅遊人次，創近十年新高。

北富銀表示，秋冬為一年中另一波旅遊高峰，往年許多卡友會利用旅展先預訂聖誕節、跨年、農曆春節或寒假的旅遊行程，享受早鳥優惠，今年北富銀維持一貫寵愛卡友的精神，全力與旅行社聯手提供專屬優惠，包括線上與線下的旅展回饋，希望讓卡友在後疫情時代依舊能樂在旅遊，享受刷卡樂趣。

北富銀指出，此次旅展，凡刷富邦J POINTS卡皆享3％回饋無上限，於指定期間於長汎旅行社、易遊網線上旅展訂行程/票券，刷富邦JPOINTS卡享最高6％回饋，若卡友於10/30～11/2至台北國際旅展現場，持富邦J卡於雄獅、山富旅行社、福華、福容、國泰、凱薩、耐斯等連鎖大飯店下單消費，單筆滿3,000元可獲J卡客製化禮物，歡迎有旅遊規劃的民眾把握機會！

(工商 )