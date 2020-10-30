「木曜四超玩」節目主持人邰智源體驗一日拆除工後，和新北市長侯友宜及五股垃圾山違建拆除團隊開心合影。（工務局提供／李俊淇新北傳真）

新北市拆除大隊近期與網路上訂閱破百萬的超人氣綜藝直播節目「木曜四超玩」合作，推出「一日違建拆除大隊」，節目主持人邰智源體驗一日拆除工的辛勤工作，最後在拆除五股垃圾山違建中，新北市長侯友宜的突然現身，與邰哥合體共同目睹違建拆除過程，侯市長更在節目中撂下重話：「五股是新北的大門，不拆是我們的恥辱」。

節目拍攝日剛好是新北市強制拆除違章建築收費自治條例在今年8月19日正式起跑日，拆除大隊特別向邰哥說明有影響公共安全等違建除了會被強制拆除之外，還得付費等相關規定，以及違建樣態包括廣告招牌、頂樓違建套雅房及大型違建鐵皮屋等。邰哥也盡責的不辱使命完成扮演一日拆除工被交付的任務，播出後12個小時內，就獲得超過4000名網友的按讚認同，留言表達對違建的看法及心聲。

新北市政府表示，針對嚴重危害公共安全、環境衛生之違章建築物，拆除大隊一直秉持著除惡務盡之精神，而為了使民眾能以更活潑生動方式了解拆除大隊的執行過程，特地與網路實境綜藝節目「木曜四超玩」合作，在節目中呈現拆除大隊從違建認定到拆除的作業流程及業務推動，更讓網友們尊稱的「阿公」邰智源親自執行拆除危險廣告招牌、影響公共安全的套雅房違建，體驗拆除人員的辛勞及危險。

拆除大隊強調，嚴重影響公共安全、環境衛生及不法牟利的違章建築，是新北市政府執法的重點，針對「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」更是優先執行，希望藉由與網路超人氣綜藝節目的合作，受到民眾響應與支持，共創安居樂業新北城。

(中時 )