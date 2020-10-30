中天戶外開講。

主持人。

【現場直播】反關台挺中天戶外開講 直擊桃園中壢現場

中天新聞台陷換照危機，執政黨遭疑介入引來各界批評政府打壓新聞自由，中天新聞為此舉辦戶外開講，向人民闡述新聞自由的重要性。今（30）日中天團隊來到桃園中壢，邀請支持言論自由的民眾聲援相挺。文山伯到場向民進黨喊話，千萬不要做歷史的罪人，關掉公平公正公開的中天。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日召開聽證會，但台灣民意基金會董事長游盈隆看完這場聽證會後，痛批該聽證會「比美麗島大審更糟」。熟悉內情的法界人士指出，NCC在會前程序，就已嚴重違背《行政程序法》，應NCC要求出席聽證會的神旺投資，依法有權申請主持人迴避，NCC卻以「非當事人」為由駁回，甚至對預備聽證、閱卷的申請也全數駁回，擺明是以違法濫權手段，全面封鎖中天的法定權力。

為捍衛言論自由，中天政論節目《大新聞大爆卦》特地到桃園中壢開講，呼籲支持中天和支持言論自由的民眾到場聲援相挺。節目今邀請資深媒體人張友驊、文山伯、知名主持人王又正、桃園市議員黃敬平和牛煦庭都到場聲援。

文山伯對於中天新聞恐遭關台一事，向在場民眾表示，中天向政府展示公民的意志，現在竟遭到要被關台的命運，如果中天被關台，就是一場言論自由的戰爭，他要大家一起站起來，捍衛人民言論自由的權利，向政府展現公民的聲音和公民的力量。

文山伯更表示，今天關中天，接下來就是關直播主。以民進黨的狠性，還有什麼做不出來，因為中天就是公平公正公開的媒體，立場站在人民這邊，而不是政府那邊，所以民進黨才要關掉中天。因此，他要向民進黨喊話。不要做歷史的罪人。

(中時新聞網)