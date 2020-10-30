未來將禁止所有禁菸場所使用電子煙，違者最高可處新臺幣1萬元之罰鍰。（姜霏翻攝）

「桃園市電子煙危害防制自治條例」30日於市議會三讀通過，後續將報經行政院核定後公布。未來未滿18歲者使用電子煙，如供應、交付、販賣電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，或強迫、引誘或以其他方式使孕婦吸食電子煙者，依法可處新臺幣1萬至5萬元罰鍰。

根據國民健康署青少年吸菸行為調查結果發現，桃園市2019年國中及高中生電子煙吸食率，分別為1.9％與10.4％，相較於全國2.5％及5.6％，在高中電子煙吸食率部分，桃園市高於全國，為保護青少年健康，桃園市電子煙危害防制自治條例歷經踐行預告公告及通過市政會議，今於議會三讀通過後，將送行政院核定，並於公布日施行。

市衛生局長王文彥表示，維護市民健康的決心不容挑戰，該自治條例亦同時禁止所有禁菸場所使用電子煙，違者最高可處新臺幣1萬元之罰鍰，同時也提醒市民，今年8月5日公告連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊全面禁止吸菸，且將於11月5日起全面開罰，違者最高處新臺幣1萬元罰鍰。

桃園市衛生局呼籲，不論是傳統菸或電子煙，都含尼古丁，吸食會成癮，有致癌物對身體健康有危害，拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，也提醒吸菸的民眾，電子煙無法幫助戒菸，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助。

(中時 )