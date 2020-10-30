台積電(2330)持續實踐綠色製造。繼民國105年領先業界首創智慧節能不斷電系統，民國107年進一步以環境友善的鋰鐵電池取代鉛酸電池，不斷電系統總計可年省1,710萬度電，截至民國109年9月已成功導入新建廠區晶圓十二A／B廠、晶圓十四B廠、晶圓十五A／B廠及晶圓十八Ａ／B廠；預計民國119年前，台灣廠區不斷電系統將全面採用鋰鐵電池。

自啟用不斷電系統以來，台積公司綠色製造團隊即透過改善電池運轉環境溫度、電池串重組測試與電池活化等方式，有效延長鉛酸電池壽命40%以上；同時不斷鑽研能效的提升之道，攜手供應商開發待機模式，於民國105年完成「智慧節能不斷電系統」，大幅提升系統效能至99%，每年省電逾1,440萬度。

此外，台積公司接續評估新世代電池技術導入的可能性，鎖定安全性最佳、循環壽命長且兼具環保的鋰鐵電池，於民國106年完成廠內產線驗證後，逐步將鋰鐵電池導入新建廠區不斷電系統，同時汰換既有廠區系統的鉛酸電池，每年再省270萬度電。

台積公司預計於民國119年完成全數廠區汰換，並已同時輔導3家系統供應商共同採用，攜手供應鏈共同實踐綠色製造承諾，達成民國119年單位產品碳足跡減少30%、供應鏈累計節電15億度的永續目標。

(時報資訊)