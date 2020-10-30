電商年度盛事雙11購物節即將登場，電信業挾今年5G上路氣勢，紛紛祭出相關優惠衝業績，中華電(2412)針對5G智慧機申辦祭出「升5G好時機」購物節，台灣大(3045)則是和自家店商momo合作，聯合推出「雙11超狂購物節」。

中華電針對雙11檔期推出「升5G好時機」購物節，針對多款5G品牌旗艦手機祭出優惠，享限時最高折價4500元，且申辦「精采5G方案」月繳1399元、綁約30個月，其中包含兩款獨家旗艦新機，即三星Galaxy S20 FE128G狂野紅及華碩(2357)ZenFone 7 Pro 256G，中華電也規畫了多款萬元以上的5G手機，搭配精采5G方案月繳999元、綁約30個月，限時專案優惠價通通只要0元，包括新機三星Galaxy A42 5G、vivo X50e、realme X50 5G 128G。

不僅如此，中華電並於網路門市宣布推出雙11加值服務的好康優惠，凡申辦Hami Video影劇館、Hami Video電視館、Hami鈴聲館無限載型、Hami Pass、童書夢工廠、i聽聽及Hami書城月讀包任一項，即可享年約方案優惠總價1111元，合約期間每月再享3GB行動上網量。

台灣大則與自家電商momo購物合作，聯合推出「雙11超狂購物節」，只要在momo購物下單並至全台myfone門市「到店取貨」，即可獲得3C耳機收納包，還有機會抽中新款智慧音箱Google Nest Audio。

台灣大指出，為強化消費者購物體驗，台灣大積極整合集團線上、線下資源，運用科技與創新服務讓用戶更有感，去年台灣大首度與momo購物合作推出「到店取貨」服務，達到「今天下單、明天取貨」購物零時差，平均單月訂單達2000筆。

(時報資訊)