長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日遭擄勒斃，棄屍高雄阿蓮，事發後震驚校方，長老教會創辦的長榮大學校牧室今天上午發表一封沉重的長信給全校學生，「不願意也不敢置信平安的校園周遭發生這樣的悲劇，但我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡，藉此安撫校內學子驚惶失措的心靈。」

信件內容如下：

各位同學平安，相信大家都很震驚聽到一位同學遇害的消息，不願意也不敢置信平安的校園周遭發生這樣的悲劇。

身為教育工作人員我們也深感挫敗，無法周全保護孩子的安全；無法教化人心。 我們唯有提醒自己從事教育為一生的職志，以提供學生們更安全的生活學習環境為不可推卸之責任。

這事件不只是我們的孩子、同學、朋友受害讓我們憂傷，我們所有免於恐懼的自由也被剝奪，讓我們驚駭於人心的邪惡與我們如此接近。

雖然邪惡勢力仍潛伏伺機傷害我們，但我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡。「愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。」（約翰壹書4：18）

願這時候我們的心都能得到安慰，讓我們的靈魂得到舒緩，心靈得著平靜。這不容易，但我們能選擇：

．選擇不讓懼怕和焦慮控制我們

．選擇淨化我們的心靈

．選擇以愛彼此陪伴、彼此安慰

或許我們仍會感到害怕，但我們可以學習依靠上帝，因為上帝就是愛，當我們彼此相愛，上帝就在我們當中帶領保守。

「你們要將一切的憂慮卸給上帝，因為他顧念你們。」（彼得前書5：7）

長榮大學 校牧室

(中時 )