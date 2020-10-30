太空人被爆料2017年靠作弊拿下該年世界大賽冠軍，大聯盟介入調查後，前總教練辛屈(A.J. Hinch)、前教練柯拉（Alex Cora）遭開除並禁賽1年，而懲處將於今年到期，積極尋找新教頭的老虎被指出有意找兩人接棒，其中辛屈被認為是下一任總教練。

去年季末太空人爆發偷暗號醜聞，根據大聯盟調查後球員毫髮無傷，時任總教練辛屈、總管魯諾(Jeff Luhnow)、前助理總管陶曼(Brandon Taubman)、教練柯拉等人則因此下台，曾有人指出制服組是來背黑鍋的，不過這幾人曾帶領球隊作弊的臭名已經無法消除。

辛屈和柯拉的禁賽處分，隨著世界大賽打完而結束，代表兩人可以重出江湖，老虎總教練賈登海爾(Ron Gardenhire)本季因健康問題宣布提前退休，根據《ESPN》報導，老虎有意找辛屈接手教頭一職，雙方協議雖然尚未確定，不過已有進展。

老虎總管艾維拉(Al Avila)表示，「顯然作弊醜聞不是件好事，但他們正接受禁賽處罰，只要結束就能自由的追求下一步，因此我們並沒有排除任何名單。」

辛屈和老虎隊保持友好關係，他今年46歲，執教過響尾蛇與太空人，生涯執教成績是570勝452敗，且待在太空人的最後3年都打出至少101勝的優質成績，勝率超過6成。艾維拉表示，下任總教練對於選手評估要有精確眼光，並且對執教各方面都要具備一定經驗和水準才行。

(中時 )