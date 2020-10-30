縣長翁章梁表態有條件支持萊豬進口，引發議員不滿。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

議員何子凡認為縣長應拿出守護縣民健康的態度，而非當中央的說客。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

議員王啟澧請縣長維護縣民健康。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

縣長翁章梁表態支持萊豬有條件進口。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣議會日前過半數議員連署，通過縣府應在嘉縣食品安全管理自治條例中增列「不得檢出乙型受體素並訂罰則」的提案，30日上午臨時會討論議案時，縣長翁章梁表態支持有條件開放萊豬引發多位議員不滿，認為身為父母官卻為中央政策背書，挨批「你是官派還是民選？」。

國民黨籍縣議員詹琬蓁要求縣長翁章梁在第12次臨時會時將自治條例修正提交議會審議，翁章梁認為條例有待討論，且可能抵觸中央法令而無效，自己的立場是支持萊豬有條件進口，包括標示清楚、加強稽查等，引發議員不滿。

詹琬蓁說，過去地方制定畜牧場設置自治條例、電子遊藝場管理自治條例，標準都較中央嚴格，也未抵觸中央法令，且目前萊豬進口中央相關法令都未通過，嘉縣食安自治條例為何不能修訂？

議員李國勝、王啟澧也不滿指翁章梁「不敢對中央硬起來」身為地方父母官，卻不顧地方意見，只為中央設想，且若其他縣市皆訂定萊豬零檢出的自治條例，僅剩嘉縣配合中央，是要縣民吃萊豬嗎？李國勝也要求翁章梁在下周定期會做專案報告。

無黨籍議員何子凡批是官派還是民選？作為民選首長就是要拿出態度守護民眾健康，縣長何必一直當中央的說客？何子凡強調，如果最後「橫柴舉入灶」，希望縣長能承諾，校園、老人食堂、醫院、月子中心等，禁用含瘦肉精的豬肉跟牛肉。

縣長翁章梁說，針對加強稽查的部分，已經編列經費購買儀器，也將研議如何加強稽查，至於校園則承諾禁用萊豬，會再逐一向議員說明。

(中時 )