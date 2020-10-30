美國總統大選僅剩下5日，在保守派陣營猛打拜登兒子韓特「電郵門」案後，川普聲勢逐漸追上民主黨候選人拜登，而美國知名挺川美媒《福斯新聞》也持續猛打「電郵門」，甚至聲稱拿到一份與拜登家族相關且可信的爆料文件，不過正當這份文件透過聯合包裹快遞（UPS）從紐約寄到福斯位於洛杉磯的攝影棚時，文件並未如期送至福斯新聞，表示該包裹曾遭人開封，引起眾議。

《福斯新聞》報導指出，主持人卡爾森（Tucker Carlson）表示，當他26日在加州準備隔一日專訪聲稱是曾是韓特同夥人的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）時，福斯新聞曾接獲一份與拜登家族相關的文件，並確定其屬實。卡爾森也向消息來源確認後，請在紐約的製作人將這份爆料文件的複製版本透過聯合包裹快遞寄至加州攝影棚。

卡爾森表示，至27日一早，快遞公司卻向製作團隊表示，福斯新聞的包裹曾被打開過，其中的爆料文件已消失。該公司也立即對接手過這封包裹的員工進行調查，並大規模搜索了運送用的飛機、車輛，以及在紐約的分公司，但什麼也沒發現到，文件就這樣消失了，到現在該公司也此也毫無頭緒。

不過據《衛報》指出，UPS確實證明確實有福斯新聞寄出的包裹遺失，但在聲明中指出，「經過廣泛的調查，該包裹的文件是安排回寄」，而聯合包裹快遞媒體公關也表示，報失的包裹已回到我們公司的運輸網內，UPS正對此事進行調查，對於包裹遭損毀感到遺憾。《衛報》也認為，卡爾森的節目是韓特「電郵門」的陰謀論主要來源，這次恐怕又是一次捏造成有深層政府介入的陰謀論。

(中時新聞網)