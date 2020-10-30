花壇台灣民俗村今年１月迅雷不及掩耳狂拆的當時現況。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

曾是全台十大旅遊勝地、佔地52公頃的花壇台灣民俗村，今年初未申請就迅雷不及掩耳狂拆，留下滿目瘡痍，掀起震撼，10個月過去了，地方關心怎麼收尾？留下大片裸露地、東北季風吹飛也塵土飛揚，議員李成濟30日議會質詢未報就拆只開罰5萬元？偌大山坡地難道不違反水保？並質疑後續要進行產業園區的開發。

縣府經綠處長劉玉平指出，建築未報拆除，不論大小，開罰是依法辦理。至於後續業者要申請開發產業園區，縣府也不能阻止申請，不過，業者得經過4把關的程序，包括審核興辦事業計畫、符合山坡地水土保持計畫、並通過縣府環評審查，最後才能取得開發許可。不是說開發就開發，一切依法辦理。目前還在審查興辦事業的內容。

議員李成濟質詢花壇台灣民俗村拆除和後續處理。（吳敏菁攝）

議員顧黃水花。（吳敏菁攝）

縣長王惠美表示，民俗村閒置多年、幾經轉手，最後被拆，縣府也覺得可惜，但是屬於私人財產，也沒有文資法可以管控，想請問議員，可以配合什麼？並反問李成濟，當了兩屆鄉長，當初怎麼也沒輒。議員有免責權但不該不適當影射。

議員顧黃水花、涂淑媚也輪番表示，台灣民俗村閒置多年，大家都痛，但是屬於私人財產，如果那麽好處理，當了兩屆鄉長怎麼不能挽救。

議員莊陞漢表示，在法令沒規範到部分，縣府的角色，就是發揮輔導能力，讓案子朝向好的、鄉親期待的發展方向。

文化局長張雀芬表示，民俗村拆除，文化局當日立即至現場勘查，園區內三棟歷史建築原嘉義廖氏診所、原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝無壞損傷之虞。目前仍請所有權人善盡管理維護之責，提送修護計畫進行修繕，以利保存本縣重要文化資產。

據了解，目前申請產業園區開發，公司今年5月已經公告辦理環境影響評估，依登錄公開資料，基地位於花壇鄉三芬路以北與大彰路以西區域，面積29.83公頃，依據產業創新條例及相關法規，目前規劃引進低汙染、低耗水產業，如塑膠製品、金屬製品製造業、機械設備製造業與精密、光學、醫療器材及鐘錶製造業等產業進駐為原則。

(中時 )