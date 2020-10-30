基隆關稅局集體收賄 9官員遭判刑 14:182020/10/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2004年任職基隆關稅局的黃中光、盧廷峰、李光哲等9人，與進出口成衣業者、報關業者勾結，分別收取數十萬元的賄款後，包庇業者不實查驗貨品後放行，台灣高等法院將收賄5萬元以下的2人各輕判2年、3年外，其他7人各重判6年到14年不等刑期。 合議庭斥責異黃光中、李良善、王正全等人不知廉潔自愛，竟集體貪瀆、長期收賄，包庇不肖進出口、報關業者，風紀敗壞、有辱官箴，以權謀私，犯後矢口否認犯行，毫無悔意，惡性重大，因此從重量刑，依違背職務收賄罪重判。 (中時 ) #收賄 #業者 #集體 #基隆關稅局 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣史上最大海關集體收賄案 5關員全遭撤職 13:202020/10/29 社會 史上最大海關集體收賄案 5關員撤職 17:092020/10/29 社會 中山分局員警貪汙案 2警5業者遭聲押禁見 07:132020/10/29 社會 高雄經發局攜手中央地方 推動招商資源平台 09:122020/10/30 財經 疫後台灣最大旅展 中市觀旅局攜手觀光公協會參展 15:502020/10/30 寶島 萬聖商品抽查逾3成標示不全 經發局：小心求償無門 15:112020/10/30 財經 《金融》方悅服飾涉詐貸 16銀踩雷逾12億元 08:012020/10/30 財經 拜登團隊：若勝選將和盟國協商對陸關稅政策 15:002020/10/29 財經 陸港台飛機 險在東沙撞見 04:102020/10/30 兩岸新聞 八里纜車銜接觀音山 明年中招標 04:102020/10/30 地方新聞 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 中市交警提醒 防禦安全駕駛5習性 - 社會 擄殺女大生惹公憤 兇嫌住家慘遭民眾「蛋洗」 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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