2004年任職基隆關稅局的黃中光、盧廷峰、李光哲等9人，與進出口成衣業者、報關業者勾結，分別收取數十萬元的賄款後，包庇業者不實查驗貨品後放行，台灣高等法院將收賄5萬元以下的2人各輕判2年、3年外，其他7人各重判6年到14年不等刑期。

合議庭斥責異黃光中、李良善、王正全等人不知廉潔自愛，竟集體貪瀆、長期收賄，包庇不肖進出口、報關業者，風紀敗壞、有辱官箴，以權謀私，犯後矢口否認犯行，毫無悔意，惡性重大，因此從重量刑，依違背職務收賄罪重判。

(中時 )