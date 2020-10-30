大多數人都不知道如何放鬆，也常常忽略放鬆之於壓力管理的重要性，因此，需要我們每天都花一些時間「刻意練習」，當刻意久了，就會習慣「自然放鬆」。

行醫近三十年來，從患者的身上，我看到大多數的健康問題的根源，很多都與他們充滿壓力的生活型態有關。你可以看到大家總是超級忙碌，從早上睡醒，匆忙下床，做好早餐，幫小孩子做好上學的準備，然後再趕去上班；更甚者，有些人還有第三頭壓力，下班後得趕赴醫院或是安養中心照顧老病的家人，如此夜以繼日，日復一復的工作和家庭兩頭燒。

有一日，當你發現每日如同無頭蒼蠅般衝衝衝、忙忙忙生活方式，好像所做的一切，似乎都是為了別人，又加上自己開始病痛纏身，真實面對自己身心健康的呼喚悄然而生，原來，適時放鬆是如此的重要啊！

每天為健康做一點事，習慣成自然

放鬆既然是如此的重要，可是我發現，會提醒自己面對壓力時適時放輕鬆的人少得出奇。因此，我在這裡，要以醫生的身分下命令：「每天要讓緊繃的神經放輕鬆」，這個的重要性，並不輸給我常提倡的吃對食物、規律運動、以及好好睡眠喔。

我有一位病人罹患了大腸癌，經常一個人躲在家裡足不出戶，雖然會在家自己準備一些養生料理，但每天都在網路上搜尋資料，一下看到這位病友往生了，一下看到那位病友復發了，情緒一直很低落。

我鼓勵她不要再查奇怪的資料，也不要受到其他病友負面的情緒影響。將手機上網的時間縮短，穿上休閒鞋，帶一瓶水，戴上太陽眼鏡與帽子，頂著風和日麗的陽光，到戶外走走。可以的話也戴上耳機，聽聽自己喜歡的音樂，找個地方坐下來，點一杯咖啡或是花草茶，輕鬆閱讀喜歡的書。

隨時告訴自己：我真的很快樂，我真的很幸福，老天爺對我真好，能夠讓我來這世界走一遭，我是來享受這人世間的美好，看到陌生人的笑容，我也容易感受到他的喜悅，看到狗狗或者是貓咪在旁邊跑過去，我也感受到牠的充沛能量，偶爾眼睛閉起來5分鐘，專注自己的呼吸聲音，聽聽自己身體創造出來的聲音多麼美妙呀，我呼吸故我在。

她，聽進去了。之後，她每次回診的時候，都開心地說她真的很快樂了。

如果你容易陷入低落情緒的幽谷，請試試我的方式，跑出來吧！不要老是挖坑自己跳，不要老是跳到水池裡做無謂的自溺。好的能量帶給你永生，壞的能量會讓你脫離這可愛的現實生活當中。

美好的生活就從這個時候開始吧！

作者簡介/劉博仁，現職台中市科博特功能醫學診所（Captain Clinic）院長、台北菁英診所功能醫學門診中心營運長、台灣基因營養功能醫學會理事長，曾任澄清醫院耳鼻喉科、睡眠中心、營養醫學門診主任。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)