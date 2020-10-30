農委會10月29日公告台南市鹽水區、學甲區硬質玉米及青割玉米為辦理9月至10月乾旱農業天然災害現金救助地區，凡種植農戶符合此項災害救助對象者，請儘速於10月30日起至11月9日止，向土地所在地公所提出申請，例假日照常受理申辦。

台南市長黃偉哲關心轄內農作物災損情形，要求農業局主動邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往農作區勘查確認災損情形，如已達辦理農業天然災害現金救助標準，農業局立即提報中央爭取現金救助，以維護農友權益。

農業局長謝耀清表示，9月至10月乾旱造成台南市農作物災損，鹽水區、學甲區硬質玉米每公頃救助1萬6000元及青割玉米每公頃救助1萬700元。符合資格的農民請於10月30日至11月9日止，向土地所在地公所提出申請，申請時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

(中時 )