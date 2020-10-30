藝人董至成2月爆出和老婆羅若云21年婚變，本月20日則在私人臉書開直播宣布與前妻10月初簽字離婚，兒子監護權歸女方，正式恢復單身，而他日前上節目坦言雖找不出離婚原因，但仍公開寫給老婆的道歉信表示：「想把老婆再追回來」。

董至成日前上MOMOTV自製節目《今天大小事》，表示與前妻羅若云簽字離婚後，整天酗酒難眠，甚至吞下安眠藥也無效，但仍想不透兩個人離婚主因，唯一有可能就是在大陸工作的2年半，與老婆聚少離多導致感情出問題，加上一直想得到關心的心情未傳達給前妻，才讓兩人漸行漸遠，此外他表示之前看到兒子發文，疑似透露離婚一事被同儕拿來開玩笑，還因此被老師帶去輔導，再度提及此事一度淚崩，坦言相當對不起兒子，自認是不及格的父親，而提到前妻羅若云是幾分的老婆與媽媽，董至成首談：「我是100分的諧星、60分的先生、59分的爸爸，她是99分的太太、120分的媽媽，沒有她我什麼都幹不了！」

董至成日前上MOMOTV自製節目《今天大小事》。（MOMOTV提供）

董至成日前上MOMOTV自製節目《今天大小事》。（MOMOTV提供）

至於外界傳言前妻跟兒子游泳教練「小恩」傳出女女戀，他先是強調兩人相處20幾年，怎會不知道她喜歡男生還女生呢？但性向變了我就不知道了！此外透露一度想挽回婚姻，無奈前妻心意已決幾乎不再聯繫，這也讓他首度於節目中公開給老婆的道歉信，並直言：「想把老婆再追回來」，精彩節目內容請鎖定10/30(五) MOMOTV《今天大小事》。

董至成公開對前妻道歉信。（MOMOTV提供）

之前傳出老東家《綜藝大集合》有意邀請他回鍋，對此製作單位表示由於節目轉為棚內錄影，因此遊戲型態沒有適合董哥的位置，但隨時歡迎他回來當來賓參加遊戲。

董至成道歉信全文如下：

Teresa，謝謝你帶給我生命中最美好的時光，以及跟我有上天給我們最好的禮物，前先日子，我們一直糾結在這段婚姻的存續。

這樣的日子，讓我非常煎熬，因為捫心自問，我還是這麼愛著妳跟兒子啊！每當午夜夢回，我都潸然淚下，想起當時我們在一起的美好，妳跟我跟兒子，我們一起出去玩的足跡，走遍了西雅圖、新加坡、日本。那真是我們最美好的時光。

我想的很清楚了，無論妳現在多麼不諒解，我想跟妳說，我們這個家庭組成不易，當年我在溫哥華跟妳求婚情景還歷歷在目。我們為了求子，兒子是我們辛苦做了五次試管才成功的，妳還記得前四次失敗，我們一起抱頭痛哭，到第五次成功我們的喜悅嗎？

我董至成，我是個男人，當年的結婚誓言，我說到做到，我會照顧妳照顧這個家一輩子，我要讓兒子在學校抬頭挺胸，不讓同學訕笑。

我希望挽回這個家，也許你現在無法接受，但是，我會盡一切心力來讓你們知道我對你們的愛。

請妳再給我一次機會。

董至成

(中時新聞網)