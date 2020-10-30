近日彰化縣二林鎮有民眾發現，住家附近的溝渠，被丟棄大量火龍果，目測至少3、4百顆以上，認為可能是火龍果價格低，寧願倒掉也不賣，二林農會表示，火龍果近日價格確實較低，多半在20元以下，扣除車資、佣金、耗材等，根本不划算，因此農民寧願丟棄。

二林鎮農會表示，今年受疫情影響，火龍果不能出口，加上盛產導致火龍果價格大跌，收購價格平均都不到20元，還要採收工人，裝箱，運送車資等等成本下去，根本不划算，因此有部分農民寧願不收，放著不要。

二林鎮農會說，觀察被丟棄的火龍果照片，其表皮有發現蝸牛、果實蠅等咬痕情形，所以也有可能是農民篩選過後，品項較差的火龍果，但大部分農民都會選擇送給附近鄰居或做愛心，隨意傾倒還是第一次看到，這種行為確實不好。

有農民私下表示，今年產量高價格低，又沒有通路可以走，中央有祭出保證收購價格15元，因此有些農民乾脆不疏果，讓火龍果隨意長，反正秤斤賣，至少不要賠這麼多。

二林清潔隊長楊勝偉表示，依據廢棄物清理法，是可以項傾倒的民眾開罰，但有取締上的困難，若傾倒的民眾開鐵牛車，沒有車牌可能難以查證，後續將協請相關單位協助。

(中時 )