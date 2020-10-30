民眾戴起家將面具，體案藝陣神將的威嚴。（全美戲院提供／程炳璋台南傳真）

台南市是全台寺廟最密集城市，鬧區商圈營造東方眾神之都氣氛，31日起連2天，在永福路二段封街舉辦萬神節，與西洋萬聖節來場「神鬼較勁」，除了市集、樂團表演，還有陣頭表演為後疫情時代驅瘟祈福。

台南市赤崁部落是台灣文化起點兼宗教聖地，附近有武廟、大天后宮、天公廟，還有國姓爺坐鎮的赤崁樓，赤崁朋派商圈結合海安路商圈，31日起連兩天在永福路二段舉辦萬神節活動。

萬神節活動上將有表演團體為民眾畫半臉，還有家將賜神餅，民眾可與20位神將拍照。永福路巷弄內的陳德聚堂，將有南方影展與烏山頭影展選出的影片放映。

海安路商圈同時間舉辦「海安在搞鬼」，一邊有西洋萬聖節扮鬼，一邊有萬神節可以扮神，民眾兩邊跑可體驗萬神節PK萬聖節的熱鬧。

赤崁朋派商圈30日已有商家提前暖身，全美戲院有學童來訪，店家贈送家將餅，象徵保平安。

赤崁朋派商圈理事長吳俊誠表示，台灣進入後疫情時代，許多商家希望藉由活動，振興消費經濟，寺廟藝陣表演象徵為疫情驅瘟祈福。

(中時 )