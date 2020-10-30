彰化溪湖一對結髮66年的銀髮夫妻，88歲的陳九湯爺爺，以及87歲的楊奶奶，今天上午在弘道樂活廚房，DIY製作南瓜餅乾，隨即換上萬聖節裝扮，上街發送新鮮出爐的手作餅乾，給鄰近的愛心店家，爺爺奶奶笑著說，第一次上街討糖有點不好意思，但是很開心，希望大家吃到他的餅乾，都能很快樂。

1年多前楊奶奶開始出現失智及身體退化情形，家人為了讓奶奶有更好的照顧，找到「憶智樂活之家」，但結髮66年的夫妻檔，怎可能說分開就分開，現在每周一至週五，爺爺都會牽著奶奶的手，從家中走到巷子口，一起搭乘交通車，到據點與其他長輩活動，當奶奶的專屬陪讀員。

弘道個案管理員蔡沛穎，豐富的課程與樂齡體驗，現在這裡就像他們夫妻倆的第二個家，以前爺爺奶奶在家只能泡茶，但在這裡可以做料理、運動、畫圖、還有按摩，楊奶奶的家屬也說，現在爺爺奶奶比以前更有活力，也越來越健康。

弘道老人福利基金會彰化服務處林宥㚬組長表示，溪湖憶智樂活之家服務的個案，有失智症、亞健康或是失能長輩的家庭近80戶，可能家中長輩工作忙碌，或照顧上有困難，就會協助到照顧據點來，透過不同的課程參與，延緩失智及退化的速度，更重要的是讓他們健康快樂，創造精彩的老後生活。

爺爺奶奶們也到附近的超商發送餅乾，感謝店家支持做愛心。（吳建輝攝）

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