高雄巿長陳其邁30日在議會食安專案報告答詢。（曹明正攝）

農委會主委陳吉仲說萊劑零檢出幾乎不可能，巿議員黃紹庭30日質詢巿長陳其邁支不支持，陳其邁沒正面回答，挨酸「陳立委」上身。黃紹庭也諷刺，台南巿長黃偉哲都敢說不一定要跟中央一致，都是巿長怎麼guts差那麼多。

高雄巿議會30日食安專案報告，黃紹庭問陳其邁當過立委，現在當巿長，站在黨意，還是民意那一邊？尤其日前陳吉仲說萊劑零檢出幾乎不可能，後來還說如果地方政府堅持牛豬零檢出，不只牛排店要關門，還有牛肉麵。

陳其邁反駁說，如果開放美豬是毒豬，2012年馬總統開放美牛是毒牛嗎？黃紹庭打斷說，當時你當立委知道，是有條件開放、30月以下，何況台灣人吃牛吃豬是1：6，如果照陳吉仲說的，愛吃牛肉麵的你就沒牛肉麵可吃。

黃紹庭酸陳其邁，不敢正面表態，對陳吉仲講的話支持或反對，好像還在當陳立委，不太像陳巿長。做為一個巿長要保護高雄人的身體健康、生命安全，就應該大聲反駁陳吉仲的講法，尤其現在有7成民意反對美豬進口。

「如果黃偉哲說台南的肉燥飯絕對不含萊克多巴胺要怎麼回答」？黃紹庭酸陳其邁，假如明年跟黃偉哲比肉燥飯，被對方這樣問就輸了。陳其邁強調，大家都喜歡吃台灣豬，台灣的肉燥飯就是要用溫體豬，會落實標示清楚。

陳其邁說，美豬開放是整體考量，跟2012年時空背景不同，如果不想吃美國豬，就可以不吃美國豬，因為巿占率本來就不高，台灣豬比較好吃，所以鼓勵大家多吃台灣豬，學校、長照機構、醫院，也鼓勵用安全好吃的台灣豬。

(中時 )