朋程科技董事長盧明光今獲頒大同大學名譽博士，盧明光透露，今年正好是他從大同畢業50年。回憶起當年，畢業後即進入大同工作，後來創辦人林尚志大方分紅，他獲配3萬股，就這樣，「賺到人生第一桶金」。

盧明光1970年從大同大學工學院電機系畢業，隔年投入職場，一路在電子業打拼。他於1998年創立朋程科技，如今已成為全球市佔率逾53%的汽車整流器供應商，更積極朝電動車產業發展，實踐母校「工業報國」精神。

盧明光2007年接任中美矽晶董事長，期間完成4次跨國併購，使子公司環球晶圓躍升為全球第3大矽晶圓廠，中美矽晶也逐漸轉型成投資半導體、綠能產業的控股公司。

從上班的打工仔拚到上櫃公司負責人、從工程師當到董事長，盧明光說自己曾問屬下「可以為公司而死嗎？」但隨著皈依、禪修後，修正了待人處事風格，現在的他，「只有感恩、再感恩！」

盧明光認為，大同校訓「正誠勤儉」影響了他的一生。大同大學校長何明果表示，盧明光白手起家，把台灣電子業推向世界舞台，同時回饋社會不餘遺力，是大同師生為人處事及創業最佳典範。

(中時新聞網)