行政院長蘇貞昌今5度赴立法院提出施政報告並備質詢，但國民黨團不滿政府開放美豬政策，持續杯葛院會，要求蘇貞昌先道歉再上台報告。對此，民眾黨團總召賴香伶表示，國民黨杯葛院會進行，拖延很多重要法案排程，像是食品管理法提出已經1周還沒付委，呼籲國民黨應該從加強修法著手，像是萊豬要有貨號、邊境管制抽驗入法，創造多贏的局面。

賴香伶說，國民黨團背葛院會進行，影響很多重要法案跟議程，杯葛雖然是手段，但應該從修法著手，像是食管法第15條、30條，要求萊豬進口要有貨號，同時邊境管制抽驗入法，創造三贏的局面。

國民黨團今再開出讓蘇貞昌上台報告三條件，包括要求行政院召開食安會報、比照過往開放美牛時至美國查廠以及中央不得對地方零檢出的自治條例指手畫腳。

對此，賴香伶認為，食安會報早就應該召開，這個要求很好；赴美查廠是溯源，把源頭調查清楚，現在民進黨說沒有「查廠」，這是在敷衍了事；至於自治條例要求零檢出要有專業觀點評析，行政命令不能干預地方法規，層級不符。

(中時 )