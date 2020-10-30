兩岸局勢緊張，對此，情報出身的陸軍退役上校、政戰學校校友總會總會長李天鐸表示，如果台海真的開戰，大陸一定會以最省成本方式來做，第一個是公布台獨戰犯，另一個就是徹底切斷ECFA。

共軍戰機編隊近來接連穿越中線的舉動，儘管政治意涵遠高於軍事本身，仍無疑升高兩岸軍事對抗的氛圍，使雙方高層均有意克制，甚至避免自己開出第一槍，但外界仍擔憂如果兩岸不小心擦槍走火，戰爭就有可能一觸即發。

對此，李天鐸接受港媒《中評網》採訪時表示，外界現在越來越擔憂台灣安全，主要是因為兩岸局勢的消長。對大陸而言，他們該講的和該警告的都做完了，若萬不得以須對台灣動武時，大陸一定會採用最省的成本。

李天鐸認為，大陸若想對台動武會以最省成本方式為之，可能會有2個徵兆，一是公布「台獨」戰犯名單，代表大陸只鎖定特定人士；二是徹底切斷ECFA，但這就表示大陸已對台灣不抱任何希望，到時全台灣都會受到遭殃。

李天鐸感嘆，兩岸的變化是從前總統李登輝開始的，當時李把台灣和大陸做出區隔，也讓台灣內部出現認同的變化，如果只要「承認是中國人就代表不會台獨，既然如此，中國人有什麼不能談的」？

(中時新聞網)