獲頒「永浴愛河獎」的同志佳偶陳瑩宣中尉（右）與太太李沴稹（左），則配戴彩虹手環進入會場接受親友的祝福。(陳怡誠攝)

同志佳偶陳瑩宣中尉（右）與太太李沴稹（左），則配戴彩虹手環進入會場接受親友的祝福。(陳怡誠攝)

同志佳偶的王翊少校（右）與太太孟酉玫（左）手持彩虹旗參加，貼心的妻子體貼為先生拭去眼眶的淚水。(陳怡誠攝)

陸軍司令部30日盛大舉行志願役官兵聯合婚禮，共有來自陸軍、憲兵、後備單位陸階等188對新人參與。(陳怡誠攝)

陸軍司令部30日盛大舉行志願役官兵聯合婚禮，共有來自陸軍、憲兵、後備單位陸階等188對新人參與，一同步上紅毯共結連理；其中有2對是同志佳偶，為國軍舉行聯合婚禮迄今，首度曝光的同志新人。

摘下「最佳新人獎」的同志佳偶之一陸軍少校王翊、太太孟酉玫，帶上彩虹旗上台領獎，接受陳寶餘祝福時，還激動不已，；另一對獲頒「永浴愛河獎」的8軍團54工兵群中尉陳瑩宣與太太李沴稹，則配戴彩虹手環上台，燦笑感謝長官祝福。

(中時 )