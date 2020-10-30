陸軍司令部百對佳偶走紅毯 同志新人感動落淚 16:102020/10/30 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 同志佳偶的王翊少校（右）與太太孟酉玫（左）帶著彩虹旗進場接受親友的祝福。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲頒「永浴愛河獎」的同志佳偶陳瑩宣中尉（右）與太太李沴稹（左），則配戴彩虹手環進入會場接受親友的祝福。(陳怡誠攝) 同志佳偶陳瑩宣中尉（右）與太太李沴稹（左），則配戴彩虹手環進入會場接受親友的祝福。(陳怡誠攝) 同志佳偶的王翊少校（右）與太太孟酉玫（左）手持彩虹旗參加，貼心的妻子體貼為先生拭去眼眶的淚水。(陳怡誠攝) 陸軍司令部30日盛大舉行志願役官兵聯合婚禮，共有來自陸軍、憲兵、後備單位陸階等188對新人參與。(陳怡誠攝) 陸軍司令部30日盛大舉行志願役官兵聯合婚禮，共有來自陸軍、憲兵、後備單位陸階等188對新人參與，一同步上紅毯共結連理；其中有2對是同志佳偶，為國軍舉行聯合婚禮迄今，首度曝光的同志新人。 摘下「最佳新人獎」的同志佳偶之一陸軍少校王翊、太太孟酉玫，帶上彩虹旗上台領獎，接受陳寶餘祝福時，還激動不已，；另一對獲頒「永浴愛河獎」的8軍團54工兵群中尉陳瑩宣與太太李沴稹，則配戴彩虹手環上台，燦笑感謝長官祝福。 (中時 ) #同志 #陸軍 #新人 #婚禮 #聯合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共軍在廣東演練新型防空武器 瞬間形成火力網 18:242020/10/28 兩岸 影》回應大陸軍演 美日加陸海空聯合演習展示對抗力量 19:202020/10/27 兩岸 新人女團「超正成員舊照遭挖出」暴牙圓臉網看傻眼 11:162020/10/28 娛樂 同志遊行周六登場 主辦單位估逾10萬人上街頭籲遵守防疫守則 13:552020/10/29 生活 爆陸軍上尉冒名出租軍有地 蔡適應、張錦豪汐止現勘 15:382020/10/29 社會 史上首次 挺同反同引紛爭 國家祈禱早餐會宣布停辦 18:502020/10/29 政治 國軍戰備周 陸軍33化兵群凌晨3點操演戰力防護 13:592020/10/27 政治 青年團同志彩虹圖出包挨轟 國民黨舉賴清德為例反嗆綠營 11:202020/10/29 政治 我見我思：黑鳥麗子》學蛇走路的鄭問 22:192020/10/28 名家 旺董第1次 Live說內心話：不讓中天人丟臉 「我到底哪裡害台灣」？ 10:572020/10/28 政治 政治熱門新聞 最新政黨民調曝光 這兩黨差距嚇壞網友：太扯了 - 政治 兩岸進入「準戰爭」狀態？陸配老家一番話嗅出端倪 - 政治 侯友宜將成藍軍共主？黨內議員看完民調只說了「一句話」 - 政治 韓粉拚死也罷不掉他？最後3天網告急喊連署書「還差這些」 - 政治 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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