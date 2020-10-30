苗栗縣卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁的老榕樹，去年確診染上樹癌「褐根病」，治療工程於今年10月初完成驗收，目前已進入維護階段。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁的老榕樹，去年確診染上樹癌「褐根病」，經里民積極陳情縣府協助救治老榕樹，農業處自然生態保育科指出，老榕樹治療工程於今年10月初完成驗收，目前已進入維護階段，由於「漂浮在空中榕樹」十分罕見，已成為卓蘭新興打卡景點。

卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁的老榕樹，陪伴當地里民逾百年，是當地的信仰中心，老榕樹去年確診染上褐根病，救治不但不簡單，費用也很高昂，且救治過程繁瑣，每一步驟都需謹慎注意。

苗栗縣卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁的老榕樹，去年確診染上樹癌「褐根病」，治療工程於今年10月初完成驗收，目前已進入維護階段。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁的老榕樹，去年確診染上樹癌「褐根病」，治療工程於今年10月初完成驗收，目前已進入維護階段。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

自然生態保育科指出，老榕樹救治工程包含架設樹體支撐架、施作榕樹導根，樹木外科手術切除染病部位，清除病土、病根株等專業程序，確保褐根病病菌已清除，才完成第一步搶救。工程驗收後，現已進入維護階段，維護期共3年，包含檢視榕樹生長情況、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等。

農業處表示，樹為一個生命體，經歷一個大型外科手術後，必須緊接著更細心的照料才算完整的療程。救治卓蘭老榕樹由地方里民發起，由立委徐志榮邀請林務局、國產署及縣府、卓蘭鎮公所積極籌備救治經費，並透過招標評選專業廠商進行施作，在里民見證下，讓老榕樹開創嶄新新生命。

(中時 )