近日新竹、高雄等地傳出排隊買房、炒預售屋等案例，地方政府也積極查緝。內政部次長花敬群30日表示，政府確實有許多行政工具，包括：選擇性信用管制、租稅調整、限購令等，花敬群強調，房市調控應以「降溫穩定」為主，方法與目的要成比例。

國家住都中心今天舉辦「台北市大安區嘉興街公辦都市更新案」簽約典禮，由兼任住都中心董事長的花敬群主持。

「台北市大安區嘉興街都市更新案」於9月17日評選出最優申請人全坤建設股份有限公司，今日舉行簽約典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群、全坤建設文教基金會董事長李隆廣與全坤建設總經理江清峰共同出席簽署，本案最大地主台灣電力股份有限公司亦親臨見證。全案投資總額約31億元，將可創造93億產值，規劃興建3棟地上18-19層，地下5層的SRC住宅大樓，預計最快111年開工、113年底前內完工。

對於近期房價問題，花敬群表示，近期房價上漲因素多元，資金是最主要力道，如今又是低利環境，中南部有些地方基期較低，加上產業進駐等實質需求，都是造成房價上漲、房市趨熱的原因。花敬群也指出，炒作現象真的有發生。

至於政府對房市應採取怎樣立場，花敬群表態：「現階段對房市調控以降溫穩定，才是真正該有的基本立場，而不是打房。」他也說，把房市打趴，其實是有點不理性的觀點。

花敬群指出，政府有不同程度的做法，央行選擇性信用管制力道相對溫和，財政部的租稅調整是力道更強的工具，而內政部若祭出類似中國大陸「限購令」的行政管制，會是非常強的力道。

他說，現階段房市政策對應大致可分為上述三層級，面對現在市場炒作風氣、漲價情況，該用什麼工具，「方法與目的要成比例」。

行政院會跟各部會開會，開完會有什麼樣的作為，最後由行政院做決定。

預售屋炒作亂象頻傳，內政部次長花敬群今天表示，最近確實有些個案狀況「讓國人憤怒了」，不排除由中央帶隊，進行更大規模的聯合稽查。

近來房市交易盛傳部分建商未取得建造執照，就利用各種手法辦理預購或潛銷行為；也有媒體報導，台中七期有建案尚未取得建造執照，就在網站開放預約，吸引消費者預約購屋。

另外，花敬群分析，低利環境、大量資金、產業進駐的實質需求、中南部基期較低等都是房價上漲的原因。

內政部在市場交易行為管理上確實可以加重，除了稽查作為，內政部沒有放棄過實價登錄修法，行政院長蘇貞昌已宣布實價登錄2.0修法草案會在3個月內送立院審議，最近社會大眾支持度也夠高，內政部後續會持續向立法院、地方政府溝通說明。

至於實價登錄2.0要揭露到每個門牌的售價，影響個資等問題，花敬群認為，其實不會涉及個資，就算預售屋揭露，也可以做必要調整，不是非得30天全都露，揭露方式有討論空間，「但至少要進步，要比現在更好」。

花敬群補充，其實已有房仲公司推出實價登錄3.0，據他了解，應該有超過20萬筆資料已經完全門牌揭露公開，似乎也沒有看到任何爭議，如個資爭議等；從過去數年累積的經驗來看，實價登錄2.0的推動是健全市場必要的，也是社會所期待。

(工商 )