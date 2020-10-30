中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，張書豪劇中先被清朝阿飄附身，最新劇情又被日本惡女阿飄侵佔身體，導致整個人陰陽怪氣，狂飆日文。他壓力大到沒睡好，甚至做惡夢，夢見自己真的被惡女入侵身體，差點連魂魄都回不來，驚醒時冷汗直流。雖導演說能靠後製，但他仍敬業準備日文台詞，怕沒準備影響表演情緒，形容這幾場拍下來像「重複在地獄的輪迴」。

《腦波》最新劇情，歐陽妮妮將和張書豪到日本進行婚行蜜月，蔡黃汝（豆花妹）想方設法拖延，更試圖誤導張書豪，要注意歐陽妮妮隨時悔婚。不過飾演張爸的黃仲崑卻獻告白三寶給寶貝兒子，要他照步驟來，肯定能求婚成功。

劇中歐陽妮妮被求婚，看似相當幸福，聊到近期最幸福的事，就是養了一貓一狗，「我家貓咪喜歡睡在我頭上，還是四腳朝天的睡，看著牠們睡姿，讓我覺得心動與幸福。」妮妮愛陪伴毛小孩，最高紀錄曾三、四天不出門，三餐都靠外送解決。近期讓她最心動的人？妮妮也羞認喊：「金秀賢是我的天菜」，把他的新作全看完，她坦言「如果有一個人對我說『我會陪著你』這五個字，會讓我心動不已。」自認喜歡善良的人，「眼裡心裡整個宇宙只有我」。

《腦波小姐》張書豪一家卡司堅強，除實力派男星黃仲崑飾演張書豪爸爸外，金鐘視后陳孝萱飾演張的姑媽，而金鐘男配湯志偉則飾演張的姑丈，3人逗趣為張書豪求婚大事獻策。有趣的是，戲裡陳孝萱為張婚事積極的程度，讓網友笑稱有如張的媽媽，直喊：「我的婆婆真可愛。」，想要有陳孝萱這款溫柔體貼的婆婆。《腦波小姐》每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站、Vidol、myVideo緊接播出。

歐陽妮妮曝心動對象。（麗象影業提供）

張書豪（右二）在中天《腦波小姐》與歐陽妮妮（左二）求婚。（麗象影業提供）

陳孝萱（右）與黃仲崑演出中天《腦波小姐》。（麗象影業提供）

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