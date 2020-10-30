美國2年來在經貿、科技全面向大陸開戰，最成功也最讓陸方痛苦就是切斷半導體先進製程晶片技術與供應，但其實大陸在1970年代研發出首塊積體電路板只晚美國5年。從這種夢幻開局到現在被「卡脖子」，1960年代後半至1990年代浪擲30多年光陰，被越甩越開，從早年動亂、缺錢，到後來科研成果未產業化都是主因。

曾在1960年代受周恩來、陳毅等人支持主導「兩彈一星」的已故空氣動力學家錢學森曾感慨，「60年代我們全力投入兩彈一星，得到很多；70年代我們沒有搞半導體，因此失去很多。」

事實上，從華為斷「芯」事件陸媒反應也可看出當初軍事優先、只把半導體視為兩彈一星計畫必要輔助的思維遺緒，在比照搞出原子彈精神要打造晶片原子彈同時，也有疾呼沒先進製程對軍事科技根本沒影響的聲音，持論是因軍事上穩定性比輕薄重要，28奈米就夠用。

大陸科技部落客「鈦禾產業觀察」指出，大陸半導體會全面落後，關鍵在1970至90年代。開始是文化大革命的動亂，其實1960年代末期也曾出現全民造芯運動，但當時是文革前陳伯達指導下利用群眾運動方式，當然發揮不了效果，而且幾乎所有半導體廠都處於散、小、弱、獨狀態，也是後來缺乏資金和產業化困難遠音。

其次是歐美持續封鎖新技術流入共產主義陣營，先有巴黎統籌委員會(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls)負責禁運，冷戰後該會解散，1996年又有40國簽署《瓦聖納協定》(Wassenaar Arrangement)，管制武器與軍民兩用貨物和技術出口，伊朗、伊拉克、北韓、利比亞都受限，由於未明定國家，大陸除未參與簽約也被納入限制武器出口給上述４國，在許多科學技術也被套上N-2原則，即其所獲技術必須比美國晚2代。

缺錢是另個困境。1973年日本NEC有意將當時先進製程3英吋產線在內轉讓，開價是1種製程加設備3000萬美元，2種4000萬美元，3種5000萬美元，但大陸只拿得出1500萬美元。據統計，1966至1995年，30年間大陸共投入50億人民幣在半導體，還不到1家美國半導體大公司1年投入。

科學研究成果無法轉化為生產力是又一罩門，因為體制原因，大陸早期是將半導體當成科研項目，從未想過培植程產業，與日、韓、台灣完全不同。缺乏產業化概念，自然也就不會注意到產業變化，包括英特爾(Intel)記憶體業務被日本松下打到幾乎破產於是改將重心放到處理器(CPU)、日韓都在美國技術基礎下二次創新、1987年張忠謀創辦台積電開啟晶圓代工模式，都沒反映在大陸1990年制訂的半導體「908工程」中，更別說908年工程從審核到投產就花7年，換算摩爾定律，相當於已經蹉跎掉4至5代。

1999年啟動的「908工程」，大陸依然對半導體產業缺乏認識，雖有公部門大力道投入，但發展指標不看技術研發部門，只看公司盈虧，還曾出現「光靠砸錢做不成芯片」輿論，又遭遇全球金融危機，再度不了了之。

(中時新聞網)