《鱷魚》演員群侯彥西（左起）、李心潔、柯震東、李康生、閻成誠。（滿滿額娛樂提供）

《鱷魚》劇組一同在高雄開鏡。（滿滿額娛樂提供）

李心潔與柯震東新電影將上演姐弟戀。（滿滿額娛樂提供）

李心潔為來台拍攝電影前後隔離一個月。（滿滿額娛樂提供）

愛情片《鱷魚》30日公布主要角色並在高雄舉行開鏡儀式，由首次合作的三金組合李心潔、李康生及柯震東主演，其他演員包含曾入圍金鐘男配角的侯彥西，以及演員閻成誠，導演則是以《下半場》獲得台北電影獎最佳攝影的陳大璞執導。柯震東在片中和李心潔談起姐弟戀，開拍前緊張到形容自己恐慌症發作，「要跟2位金馬影帝和影后一同拍戲，真的壓力超大，想求表現又怕會做錯事」。

李心潔笑著形容姊弟戀為「此次演出最大的挑戰」，自認很少演愛情片的她，提到時都忍不住爆笑出聲，害羞說覺得柯震東就像個可愛的男孩，先前雖然也有跟弟弟輩的演員演過感情戲，但柯震東是目前碰過年紀最小的，到底要怎麼說服觀眾2人的愛情，成為她這次演出上最大的難題。她在《鱷魚》得下田務農，不過也自得其樂，「農婦」造型也讓她覺得新奇，尤其有些歲月感的舊斗笠特別讓她愛不釋手：「真的很可愛啊！感覺就很適合我。」

李心潔與導演彭順婚後育有3子女，這次難得脫離母親身分飛來台灣拍戲，前後還要隔離一個月。她回想，剛抵台隔離時的前3天有一種茫然感，「不知道該從哪裡開始過生活，有跟自己說要正常起床吃早餐，不要弄到日夜顛倒，因為生活作息是唯一可以讓自己覺得處在一個正常狀態的。」逐漸適應隔離後，才感恩起有完全沒有人打擾的空閒時間，能靜下來看平時沒有空看的電影、書，怨嘆說：「在馬來西亞的時候，無時無刻都會有兒子在一旁竄，每天聽到最多的稱呼就是『媽』，根本沒有自己的時間啊！」

飛來台灣前馬來西亞疫情再起，引起第二波有條件行動管制，不能在小孩身邊照顧讓她難免擔心，但也格外珍惜這個時刻還能飛來台灣拍戲，而且好不容易遇到喜歡的劇本當然要好好把握。她提到馬來西亞疫情比台灣嚴峻許多，「今年3月到6月期間有行動管制，哪裡都不能去只能待在家，一個家庭只有一個人能去超市補貨，出門都要很小心，記得當時剛好小孩生病要帶去診所，走在路上完全都沒人，覺得很蒼涼和難過，覺得我們的世界怎麼會變成這樣。」

陳大璞導演回憶當初邀約李心潔、李康生和柯震東的過程，自己也是覺得出乎意料之外的能被青睞，尤其三人組合皆是一時之選，分別有金馬加持，李心潔憑著《見鬼》贏得金馬影后，並有多次金馬提名；李康生憑藉《郊遊》奪下影帝的榮耀；而柯震東演出的《那些年，我們一起追的女孩》獲得肯定，拿下金馬最佳新人獎，能夠將三位聚集起來一同拍攝，讓導演感到萬分榮幸。

他們3人在開拍前見面時，李康生好客拿出自製品牌「蔡李陸」的烘焙咖啡贈送給李心潔和柯震東，貼心表示：「李心潔隔離很久才出關，覺得她應該悶壞了，送咖啡是希望她沒事時可以一邊喝咖啡一邊看劇本，心情會好一點。」。李康生期待這次能和柯震東這些新一代演員中激出不同的火花，還搞笑表示：「從小看她的戲聽她的歌」，讓李心潔趕緊澄清：「我那時候也很小，出道比較早嘛。」

李心潔這次在高雄的拍攝，對虱目魚湯讚不絕口，電影開拍前還不忘許願：「希望高雄有很多美食，每次工作很累只要有好吃的就會很快恢復精神。」對高雄最為熟悉的李康生，也推薦李心潔和柯震東可以到西子灣或旗津坐船、吃海產，想不到柯震東小聲虧李康生：「這些好像Google的到」，引起現場一陣爆笑。

《鱷魚》描述小人物力爭上游時，卻在麵包與愛情的十字路口徬徨掙扎，當目標確認出現時，便發揮鱷魚般的特性咬住機會不放。滿滿額娛樂在甫完成拍攝《比悲傷更悲傷的故事》影集版後，再度推出影視新作，與鹿路電影、中環國際娛樂、華映娛樂、中台興化學工業以及高雄人共同出品，開鏡儀式除了演員及劇組外，高雄市電影館的董事長兼文化局長王文翠及電影館館長楊孟穎等貴賓也一同出席，參加祈禱拍攝過程一切順利。

(中時 )