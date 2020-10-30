長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，透過電腦斷層檢查，發現婦人子宮避孕器還在骨盆腔內。（馮惠宜攝）

台中58歲王女士半年來經常泌尿道感染，而且很容易頻尿，但去外院檢查卻沒有發現異狀，後經朋友介紹至長安醫院泌尿科做進一步檢查，透過驗尿及X光，才發現已拿掉子宮的她，子宮避孕器竟還留在骨盆腔內，並且穿過膀胱在內側長出一顆結石，於是造成她反覆泌尿道感染及發燒，幸透過外科手術，順利將子宮避孕器及膀胱結石取出，終結她半年來的泌尿道反覆感染困擾。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，因為患者已經到了停經年齡，發現仍有子宮避孕器時，基於提醒病人的職責所在，告知她要去婦產科拿掉，沒想到病人竟回答「子宮20年前就因為疾病拿掉了....」於是立刻為她安排做電腦斷層檢查，發現子宮避孕器還在骨盆腔內，且穿過膀胱在內側長出結石！萬幸是沒進入腹腔內，不然後果不堪設想。利用病人廿年前的傷口及X光指引，終於把這個藏在病人體內多年的子宮內避孕器取出。

黃煒軒指出，照理說子宮拿掉，避孕器也應該跟著拿掉。留在體內的異物很容易因人體尿液在上面產生結石，而且愈長愈大顆，再加上它穿過膀胱造成不舒服，所以會一直造成她長期的頻尿。若是一直沒有發現，這個藏在她體內多年的子宮內避孕器，就會造成她一直反覆泌尿道感染及結石。

黃煒軒說，反覆泌尿道感染發生，醫師會視情況安排進一步檢查，例如：腹部Ｘ光、膀胱腎臟超音波、膀胱內視鏡等，因為神經性膀胱、排尿障礙、結石，甚至泌尿腫瘤都可能以反覆泌尿道感染表現。像王女士這樣實屬罕見，呼籲一旦出現反覆泌尿道感染，一定要盡早至泌尿檢查治療。

(中時 )