八德警方為維護轄區居住安寧，29日晚間配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」勤務，設置稽查點對於轄內改裝噪音車輛進行攔查，3個小時期間有8件車輛噪音經現場檢測未符合管制標準。

因近日有住戶反映夜間時段常有改裝車呼嘯而過，發出惱人噪音妨害安寧，八德警方為維護轄區居住環境，編排勤務配合環保局於建德路、興豐路及興仁夜市附近易有改裝車出沒路段設置稽查點。

針對疑似改裝車體、排氣管及產生噪音車輛定點攔查檢測，期間攔查約20部車輛，有8件經環保局現場檢測超標，另告發4件無照駕駛；針對檢測超標車輛，環保局將製作紀錄並再依噪音管制法第11、26條裁罰，另超標車輛在期限內要至環保局再進行複檢，以期有效遏止汽（機）車違規改裝排氣管歪風。

八德警方表示未來將持續辦理改裝車輛稽查取締工作，不定時於轄區內重要路設置稽查點並加強線上巡邏，以防止有改裝車聚集從事危險駕駛行為，也呼籲民眾勿違規改裝車輛變更原有規格致影響行車安全或發出噪音，也留給市民安心、寧靜的生活品質。

(中時 )