下周國際新聞事件

11/02　周一 澳洲10月製造業PMI終值

日本10月製造業PMI終值

南韓10月製造業PMI

歐元區10月製造業PMI終值

美國10月製造業PMI終值

ISM美國10月製造業PMI

業績報告：Paypal

11/03　周二 澳洲央行利率決議

美國9月工廠訂單

美國總統、國會大選

歐元集團視訊會議

11/04　周三 API原油庫存報告

澳洲10月服務業/綜合PMI終值

日本央行貨幣政策會議記錄

歐元區10月服務業/綜合PMI終值

ADP美國10月就業報告

美國9月進出口、貿易收支

美國10月服務業/綜合PMI終值

ISM美國10月非製造業PMI

EIA原油庫存報告

業績報告：SK海力士

11/05　周四 澳洲9月進出口、貿易收支

日本10月服務業/綜合PMI終值

英國央行利率決議、量化寬鬆政策

美國請領失業給付報告

業績報告：任天堂

11/06　周五 美國Fed利率決議

日本9月家庭開支

德國9月工業生產

美國10月非農就業報告、失業率

業績報告：豐田汽車

(時報資訊)

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