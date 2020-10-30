下周國際新聞事件
11/02 周一 澳洲10月製造業PMI終值
日本10月製造業PMI終值
南韓10月製造業PMI
歐元區10月製造業PMI終值
美國10月製造業PMI終值
ISM美國10月製造業PMI
業績報告：Paypal
11/03 周二 澳洲央行利率決議
美國9月工廠訂單
美國總統、國會大選
歐元集團視訊會議
11/04 周三 API原油庫存報告
澳洲10月服務業/綜合PMI終值
日本央行貨幣政策會議記錄
歐元區10月服務業/綜合PMI終值
ADP美國10月就業報告
美國9月進出口、貿易收支
美國10月服務業/綜合PMI終值
ISM美國10月非製造業PMI
EIA原油庫存報告
業績報告：SK海力士
11/05 周四 澳洲9月進出口、貿易收支
日本10月服務業/綜合PMI終值
英國央行利率決議、量化寬鬆政策
美國請領失業給付報告
業績報告：任天堂
11/06 周五 美國Fed利率決議
日本9月家庭開支
德國9月工業生產
美國10月非農就業報告、失業率
業績報告：豐田汽車
(時報資訊)
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