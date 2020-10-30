台中超跑、重機、豪車密集度，被網友封為全國第一，但有人認為是「每日惡夢」，市議員陳文政30日質詢表示，深夜常聽見性能車輛重踩油門「拉轉」，民眾不堪其擾，呼籲環保局採用固定式「聲音照相」，杜絕駕駛不良行為。環保局代理局長陳宏益表示，明年將配合中央政策擴增至6支固定式、2支移動式聲音照相，提供社區更好的生活品質。

陳文政表示，依據環保署噪音管制區畫定作業準則，住宅區或住商混合區屬於2、3類噪音管制區，晚上10點後「均能音量」不得高於50至55。

但部分超跑怠速的音量超過60分貝，深夜時分若長時間怠速，超過噪音標準，缺乏公德心的駕駛人喜歡重踩油門「拉轉」起步，發出的巨大聲浪，不只成人午夜嚇醒，家中嬰兒因此久哭不止，陳文政批評「把自己的快樂，建築在別人的痛苦上！」

陳文政強調，過去因法規限制，噪音取締只能依靠基層員警操作儀器測量，基層員警工作繁重，大部分駕駛人不會在看到警察時還故意拉轉挑釁，取締效果相當有限。

環保署已在研修《機動車輛噪音管制標準》及《使用中機動車輛噪音管制辦法》，將聲音照相的系統標準化，允許用「聲音照相」科技執法，預計在明年元旦上路。

他要求環保局編列相關預算，並將聲音照相裝設於車輛噪音熱點，遏止沒公德心的駕駛行為，還給市民安靜的夜晚。

陳宏益表示，環保署研議修法推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音若超過標準將自動拍照，可直接開罰，台中目前也於社區密集區安裝1支固定式、1支移動式聲音照相進行監測，只要測到車輛噪音分貝過高，直接啟動錄音、錄影，減少上前攔截的危險性。

但因中央尚未通過法令處分規定，市府向中央建議盡速通過，明年將配合中央政策擴增至6支固定式、2支移動式聲音照相，提供社區更好的生活品質。

(中時 )