一進入秋冬之際，是不是覺得肌膚開始缺水、產生細紋等等問題出現呢？甚至引發秋冬的五大危「肌」!!要解決問題除了調整飲食作息，肌膚保養更是不容馬虎，尤其在秋冬兩季來說，增加「油脂」的保養就格外重要喔！因此，無論是臉部基礎保養、化妝及局部細節保養，現在靠這一滴通通解決啦！

秋冬5大危機—換季不適，肌膚狀況百出！

肌膚出現乾燥、發癢，產生細紋、鬆弛等問題，是因為日夜溫差大、乾濕速度產生變化，所以當肌膚適應能力降低時，就會產生以上提及的反應。亞洲權威皮膚科醫師吳英俊表示，若要維持肌膚的活力與油水平衡，就要選擇親膚性高、吸收力佳的精華油。

這時可以在日常保養所使用的保養品中，加入一滴台灣在地品牌DR.WU研發的「DR.WU角鯊潤澤修復精華」。油類保養最怕不被肌膚吸收，殘留在臉上造成不適，但這罐精華油抗老化的效果卻能媲美專櫃品牌，質地十分輕盈，而且價格也親民許多。若是你有化妝習慣，就一定會發現當肌膚狀況不佳時，往往會導致妝感不服貼、脫妝等問題，這時一樣可以在粉底液中滴入一滴，透過貼膚性極佳的油脂，使粉底液緊緊抓住肌膚，提升持妝度，也能打造完美光澤的奶油肌。

一滴就能舒緩肌膚換季乾癢、保持油水平衡，且抗老化的程度媲美專櫃等級。(圖/DR.WU提供)

秋冬5大危機—油水急速失衡！乾燥、出油樣樣來

臉部若是開始容易出油或是特別乾燥，就表示肌膚裡的水份和油脂比例失衡，才會導致膚況變得不穩定喔！所以在秋冬時，無論乾肌或油肌都需要加強保濕，同步補水與補油，才能快速穩定失衡的油水比例。

想要改善這樣的狀況，建議從每日基礎保養階段下手！可以在平時習慣使用的乳液或乳霜中，視肌膚情況加入1-2滴的角鯊潤澤修復精華，強化此階段的保濕效果，再搭配雙手按摩至完全吸收，能快速平衡水油比例，重拾無暇的美肌。

秋冬5大危機—代謝變慢！再貴的保養品都無法吸收

肌膚乾癢、脫屑還不夠，有時還會升起一道牆，阻擋保養品的吸收，導致皮膚摸起來粗粗的！倘若你有這樣的狀況，建議洗完臉後，使用一滴角鯊潤澤修復精華塗於臉上，作為肌膚前導保養，搭配雙手按摩，手心向上按壓，可以透過油溫和軟化角質，進而強化後續保養吸收。每天持續這樣做，會發現皮膚越來越光滑、越來越透亮！

秋冬5大危機—保養力不夠，當心初老又細紋！

保養真的不能怠懈，不然會因保濕不夠而開始老化、產生細紋！這時每週可以定期用熱毛巾濕敷，讓肌膚放鬆舒緩、毛孔打開，再使角鯊潤澤修復精華吸收至皮膚內，這樣的方法可以每週1-2次，肌膚就不再因乾燥開始老化，甚至產生許多微小細紋了！

秋冬5大危機—安瓶級救援！立回最佳狀態

有時早上起床，看見鏡中的膚況不免想要驚聲尖叫！再加上當日有重要的會議或約會要出席，這時該怎麼辦啦！因此家中一定要備有一個擁有急救效果的安瓶等級保養品。洗完臉後，可以先使用DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水擦拭全臉，再敷上玻尿酸保濕微導面膜，加強保濕及修護，最後再使用角鯊潤澤修復精華，透過油封補水，按摩全臉至完全吸收，光速回到最佳的零死角美肌。

除了臉部皮膚以外，其他小細節也不能放過，像是雙唇、指緣處，畢竟嘴唇乾裂、脫皮，給人的第一印象肯定大打折扣！這時也可用上角鯊潤修復精華。塗完護唇膏之後，再塗一點角鯊潤澤修復精華搭配畫圈按摩，讓精華油慢慢滋潤唇部肌膚，重現活力飽水的雙唇。指緣也是很多人容易忽略的細節，經常受到風吹雨打的摧殘，若沒有好好保養，死皮、細紋也會很猖狂，因此可以使用少量的角鯊潤澤修復精華搭配按摩塗抹於指緣，天天使用就能打造出柔嫩的雙手。

角鯊潤澤修復精華也是吳慷仁秋冬必備保養品。(圖/DR.WU提供)

影帝吳慷仁也愛用 私房秘技還有這瓶！

每次在鏡頭前，影帝吳慷仁總是容光煥發，讓人不禁讚嘆「皮膚也太好了吧」，原來角鯊潤澤修復精華也是他平日最愛用的保養品，畢竟只要一滴就能快速保養肌膚，還可以讓他輕易維持拍戲的精緻妝容。

DR.WU超逆零多太抗皺安瓶，一天一瓶，持續使用7天，效果看得見。(圖/DR.WU提供)

除此之外，「DR.WU超逆齡多肽抗皺安瓶」更是他的私房秘技。每一瓶都完美封存了10%高濃度的10重超能胜肽，特別針對老化肌膚、皺紋增生及缺乏彈性等問題肌，一天一瓶，持續使用7天，透過密集的修護保養，提供肌膚所需的營養，還能改善老化問題。對於工作滿檔，隨時都需要維持最佳狀態的藝人來說，真的是很優秀的快速修護秘密武器！

身處在氣候狀況極不穩定的台灣，肌膚的保養更不能輕忽，因此非常需要針對季節替換而改變保養方式。現在只需要一瓶角鯊潤澤修復精華，就能克服換季為肌膚帶來的威脅，使肌膚不再狀況百出，而且各種保養都只需要1-2滴，若再同時搭配超逆齡多肽抗皺安瓶一起使用，修護保濕更加倍，絕對是秋冬之際的保養好幫手！

(中時新聞網)