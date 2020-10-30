台電台中火力發電廠因超量使用生煤，去年遭台中市府裁罰1800萬元，中市府並停止中火2、3號機組今年的生煤使用許可，但環保署今年2月撤銷此處分案，中市府向法院聲請停止執行，最高行政法院29日駁回聲請、全案確定，台中市長盧秀燕對此表示「遺憾」，她並向中央喊話「莫去挺壞人」。

盧秀燕上午到龍井舉行公園動工儀式，針對最高行駁回聲請，她除表示遺憾，也將炮口對準中央，盧秀燕說，最近正值中部空汙季，照理空氣品質不好，但因市府過去1年10個月的努力、大刀闊斧整治空氣，近來台中的空品都是良好。

盧秀燕強調，針對製造空氣汙染的源頭，該罰就要罰，甚至不排除撤照、關廠等動作，台中市才能有這樣的藍天；中央卻把台中市對汙染源的處分、處罰或撤照、關廠等決定撤銷，不准市府罰台中市境內的汙染罰，很擔心過去好不容易整治的成效將化為烏有。

「莫去挺壞人！」盧秀燕向中央喊話，她指出，拜託中央不要再包庇中市境內製造汙染的廠商，不要站在壞人那邊、應站在台中市民這邊，「我認為中央做錯了」，政府應該挺市民、應該支持台中市府，對於重大汙染源、該罰就要罰。

(中時 )