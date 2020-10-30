為維護遊客安全及提供更完善的公共服務環境，南投縣政府及竹山鎮公所公告，知名景點瑞龍瀑布園區自11月1日起至2021年1月31日止，休園進行工程整建，如果提早開放也將儘早發布，呼籲遊客們假如近期安排前往該景點，請更改行程。

瑞龍瀑布因為吊橋面板將達使用期限，為了確保旅遊安全和提供最佳使用品質，將重新整修，預估工程期3個月。

竹山瑞龍瀑布位於坪頂里加走寮溪區域，距離市區約15公里，上游是知名的太極峽谷，且因為交通方便，民眾無須花費長時間進入深山，便能欣賞壯觀的瀑布美景，而廣富名氣。

南投縣政府觀光處指出，由於瑞龍吊橋部份設施已較老舊，基於安全考量，11月1日起將進行園區整修，主要是更換吊橋面板，排程將休園到2021年1月31日，提供更完善的遊憩環境，呼籲民眾近期避免前往，以免撲空了。

瑞龍瀑布經過縣政府重新規畫，將設置觀景平台及步道等設施，旅遊更暢快。從停車場步行至竹林棧道約500公尺，行經步道從吊橋走入瀑布區約500公尺，短短路程從觀景平台即可遠望瀑布美景；在行經岩壁廊道時，與瀑布只有咫尺距離，沁涼感十足，令人感受南投好山好水的豐富觀光樂趣。

(中時 )