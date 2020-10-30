接種流感疫苗死亡個案說明。（指揮中心提供）

流感疫苗接種又爆災情，死亡個案再添3人。（指揮中心提供）

南韓爆出多人接種流感疫苗死亡，引發人心惶惶，新加坡、馬來西亞為此暫緩賽諾菲疫苗的接種。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，前天國內有80件不良事件，這兩天新增112件，累計192件，其中增加3件死亡個案，累計死亡個案達7人。

第1例為70多歲男子，今年5月確診第3期肺癌，沒有治療，10/8接種流感疫苗，10/13死亡，死因急性心肺衰竭；第2例為70多歲男子，10/7接種疫苗，10/17覺得胸悶，收治住院後發現心肌梗塞、心包積液，10/21死亡，死因診斷為心肌梗塞合併心包積液；第3例為80幾歲的女性，過去就有高血壓、腦動脈血管瘤，10/7接種疫苗，10/11叫喚不醒，腦部檢查發現血管瘤破裂。

莊人祥表示，今天有和預防接種諮詢委員會（ACIP）專家討論，研判與疫苗無關。這3例都有潛在疾病，看起來比較像是自己的病程，和流感疫苗接種關聯性不大，但若家屬要申請預防接種受害救濟，我們也會予以協助。

3人接種的疫苗是各廠牌各1個，分別為國光、東洋、賽諾菲。莊人祥表示，目前台灣還沒有和疫苗有關的安全訊號，會請食藥署做獨立分析，把狀況交由專家討論。

對於是否會比照新加坡、馬來西亞停打賽諾菲疫苗？莊人祥表示，韓國的疫苗，事實上除了賽諾菲還有6、7家國產疫苗，不是所有死亡都集中，而是平均分配，就像目前國內的死亡案例也是來自不同廠牌。國內賽諾菲疫苗也沒有特別造成問題，死亡的個案也不是集中在賽諾菲。

近期的不良事件通報，除了死亡的3人外，危及生命的維持2人，這部份沒有增加，其餘大部分都是導致住院，或延長住院後事件，例如突然發燒、出疹等。192名不良反應通報者當中，嚴重不良反應通報有54人，非嚴重不良反應通報則有138人。

(中時 )