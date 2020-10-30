八歲女童小玲因為一連好幾天流鼻血，四肢突然佈滿紅色斑點和局部不規則的瘀青，趕緊送急診檢查後發現血小板數目極低，確診為免疫性血小板低下紫斑症，因而住院接受治療及觀察。經服用類固醇後，症狀消失，血小板恢復到正常數值，目前平安出院。中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱指出，幸好家長送醫的早，未惡化至胃腸道出血、肺出血、以及腦出血而危及生命。

蘇旻昱指出，女童罹患的是免疫性血小板低下紫斑症（簡稱ITP）是因人體的免疫系統誤將血小板辨識為外來物質，其所產生的抗體破壞血小板，影響血小板的生成，使得其數量低下，無法凝結紅血球從微血管滲漏出來，而造成皮膚或黏膜的出血症狀。

蘇旻昱指出，在台灣ITP的盛行率約為一萬分之一，好發於2至6歲的幼童，很多情況都會引起紫斑症，約有80％找不出成因，屬於原發性ITP；另有20％屬於次發性，是由於病人本身的其他疾病造成，如紅斑性狼瘡、伊凡斯症候群、幽門桿菌感染等。另，血管壁脆弱，如老年性紫斑或藥物性紫斑、感染、過敏也會造成紫斑症，其中以血小板低下最為常見。

蘇旻昱表示，血小板是身體裡面參與凝血過程的先鋒，一旦血小板的數目低下，身體就可能產生自發性出血，或容易出血且不容易止血，症狀是身上有瘀青、紫紅色斑點、牙齦出血不止、流鼻血、月經不止，更嚴重的甚至會導致胃腸道出血、肺出血、血尿、自發性顱內出血(腦出血)而危及生命。他強調，若孩子有有上述症狀，應請兒童血液腫瘤科醫師評估是否有血液方面的疾病，避免延誤治療的風險。

(中時 )