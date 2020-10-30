長榮大學馬來西亞籍大四女學生遭勒斃棄屍阿蓮山區，女大生家屬30號下午趕抵台灣處理後事。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

14:35更新

台南長榮大學馬來西亞女大生遭擄被殺害一案，女學生家屬心急想來台見愛女，而高雄市立殯儀館預計於今(30日)下午4時相驗屍體，經初步了解，因轉機緣故，女學生家屬恐難於今日抵台驗屍。而適逢疫情，中央流行疫情指揮中心基於人道考量特地放行，通關採檢後若無問題將可免隔離14天但家屬須全程配戴口罩，但事後仍得入住防疫旅館。

據了解，家屬住在馬來西亞的「詩巫」，當地並沒有飛國際線，必須轉往吉隆坡搭機，才能飛抵台灣。而高雄小港機場今(30日)吉隆坡飛高雄航班，表定中午12點45分抵達，航班也是取消。因此，推測今天家屬恐怕無法前來認屍。

28日晚間女大生因遲遲未歸，同學擔心之下還PO網協尋，同時通知校方並報警處理。警方29日深夜在高雄阿蓮區逮捕兇嫌梁育誌，在他車上發現血跡，還找出一大袋女用內衣褲。梁男最後也供出殺害女大生、丟棄遺體之處。

長榮大學表示，將全力幫忙家屬進行必要的協助，也會由校方聘請律師協助打官司。

回顧此案，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日前往現場後，於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方獲報後，透過車辨系統，循線查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。警方透過梁男的指認快速在阿蓮區一處山溝尋獲鍾女遺體，發現時鍾女全身僅著內褲，脖子上仍套著麻繩。

(中時 )