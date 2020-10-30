瑞銀周五表示，正在與其瑞士夥伴合眾集團(Partners Group)加緊合作，旨在讓客戶進入獲利豐碩的私人市場進行投資，此通常為最富有的投資人方得進入。

此合作關係將拓展出快速成長的投資領域，讓瑞銀客戶在低利環境中以超過2萬歐元(約合1.81美元)進行投資。私人市場，或者為對未在證交所上市公司的投資，在近幾年成為最高回報的資產類別之一。

在流動性不足的市場，無法快速投入和收回資金，通常為例如退休基金活富有家族的較適合的長期投資。

瑞銀私人市場主管安西斯特(Elmhirst)表示，這是為了拓展瑞銀對客戶提供更廣泛的私人市場產品的驅動力，對於瑞銀過去三年來說，此為成長快速的領域。對所處低利率的環境，客戶在多元化投資組合之時，需要找到更多回報。

透過合作關係，瑞銀在新的年度私人市場投資，目標吸引約10億~30億歐元。

瑞銀客戶在2021年半年開始，將可透過一工具進入私人股權的收購和其他共同投資。

安西斯特指出，對於一典型的收購基金，通常需要1億美元的投資才能被視為是可靠的共同投資人。瑞銀客戶在此類工具的最低投資，可能在10萬歐元。

(時報資訊)